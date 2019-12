Plantio da soja Chuvas ajudam e plantio da soja está perto de 95% da área em MS Clima favorável permitiu que produtores rurais acelerassem o processo de plantio nas propriedades

O plantio da soja em Mato Grosso do Sul está próximo dos 95% da área estimada em 3,1 milhões de hectares nesta safra. As intensas chuvas que caem em diversos municípios do interior, intercaladas com sol, permitiram avanço da semeadura. O clima favorável ajudou e os produtores aumentaram o ritmo do cultivo, já na reta final.

Apenas em algumas áreas com alta umidade no solo não foi possível efetuar o plantio. A previsão do tempo para essa primeira semana de dezembro é de volumes significativos de chuva.

Até dia 29 de novembro, o acompanhamento feito pelo Boletim Rural da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária) e da Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja) identificou 94,9% de semeadura. A região centro está com o plantio mais avançado, em média 96,9%, enquanto a norte tem 96,8% e a sul com 93,8%.

A área plantada até o momento, conforme estimativa do Projeto SIGA, é de aproximadamente 3,002 milhões de hectares”, detalha. Segue mantida a estimativa de 3,163 milhões de hectares a serem cultivados, com produção aproximada de 9,906 milhões de toneladas e produtividade média de 52,19 sacas por hectare.

De acordo com o presidente da Aprosoja, André Dobashi, a chuva ajudou a melhorar o ritmo da semeadura. "Sabíamos que dezembro seria um mês bem chuvoso. Mas as precipitações no final de novembro também permitiram avanço maior dos trabalhos no campo", enfatizou.

Mesmo com a melhora no processo de plantio, Dobashi destaca que o plantio ainda está 30% atrasado em relação ao mesmo período do ano passado, o que pode trazer reflexos no tamanho da safrinha de milho."Tudo depende do clima. No Estado temos ocorrência de frio e seca na safrinha e se a soja demorar muito a ser plantada vai interferir no milho", destacou.

Regiões - De acordo com o levantamento, na região sul já concluíram o plantio os municípios de Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Fátima do Sul, Laguna Carapã, Maracaju, Tacuru e Vicentina. Dourados está abaixo de 90%.

Na região centro, o município de Sidrolândia lidera, acima de 96%, seguido por Campo Grande, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, com mais de 94%.

Alcinópolis, Chapadão do Sul, Coxim, Pedro Gome e Sonora concluíram os trabalhos na região norte, que tem Paraíso das Águas com o menor percentual, 85%.

O boletim Casa Rural detalha ainda que o preço médio da saca de 60 quilos de soja, no Estado, teve desvalorização no período do dia 21 de novembro a 2 dezembro, encerrando o período cotado a R$ 80,19. “Dentre as praças pesquisadas, São Gabriel do Oeste registrou a maior desvalorização no período, onde a saca foi cotada em R$ 78,50”, pontua.