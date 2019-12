Soja Chuvas beneficiam lavouras e clima deve continuar favorável para a soja No acumulado de dezembro já choveu 74 milímetros em média no Estado e precipitações devem ocorrer durante todo mês

Os produtores de soja estão contando com um dezembro favorável em clima para crescimento da safra de soja. Até hoje choveu em média 74 milímetros acumulados em Mato Grosso do Sul, e a meteorologia indica a continuação dessas condições climáticas para a região centro-oeste do País. Isso é um bom sinal para os produtores que acabaram de concluir o plantio da soja safra 2019/2020.

A área foi totalmente plantada e está mantida em 3,163 milhões de hectares pela Aprosoja/MS, com crescimento de 6%. A produção estimada é de 9,9 milhões de toneladas, e produtividade média de 52,19 sacas por hectare. Diante do quadro positivo o momento é de monitorar as condições climáticas para atingir os resultados esperados.

Levantamento do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), mostra que áreas de instabilidades se formaram sobre o Estado, e já foram registrados acumulados de 74 milímetros. Para os próximos dias do ano, as mesmas condições devem permanecer, e o volume total esperado para dezembro é de 225 milímetros para todas as estações meteorológicas de MS.

A estiagem do ano passado teve impacto econômico direto em relação ao plantio de soja, com dois grandes veranicos que prejudicaram a fase de enchimento de grãos. Na visão da especialista do Cemtec, Francine Rodrigues, por enquanto o cenário é positivo para a safra 2019/2020. “As condições beneficiam a soja. As chuvas estão estimadas acima da média e temperatura ligeiramente abaixo da média até março 2020”.

Relatório do Centro Americano de Meteorologia e Oceanografia (NOAA), a médio prazo, aponta que a chance de continuidade da neutralidade climática – ausência de fenômenos como El Niño ou de La Niña – é de 70% até o fim do verão, em 20 de março, e de 65% até o outono, que termina em 21 de junho de 2020. Essa condição tem como principal característica, períodos de oscilações, que intercalam períodos secos e quentes, com tempo mais chuvoso com temperaturas agradáveis.

Milho – A demora no plantio da soja que atrasou 14 dias em relação ao ano passado vai impactar na safra de milho safrinha. “No ano passado 70% da área de soja recebeu milho, nesse ano já esperamos um nível de comprometimento da área a ser plantada e os preços em alta, devido ao baixo estoque no período de passagem”, explica o titular da Secretaria Estadual Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

As exportações de milho atingiram níveis históricos em Mato Grosso do Sul, em 2019, bem como o consumo do grão, contribuindo para baixa quantidade de milho na passagem de uma safra para a outra. Em 2020 a expectativa é de que o consumo continue em alta, influenciado pela produção de bovinos, suínos e aves aquecida no Estado, o que deve afetar fortemente nos preços.