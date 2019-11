Inmet Chuvas cessam e temperaturas vão a 37ºC no sábado em MS, prevê Inmet Na Capital, o feriado de Proclamação da República será de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na madrugada

Boletim do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgado nesta quinta-feira (14) aponta que as chuvas devem continuar, principalmente de forma intensa hoje e amanhã na região norte de Mato Grosso do Sul. O sol aparece predominando no fim de semana e, consequentemente, com temperaturas elevadas.

A sexta-feira vai ainda ser de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva pelo Estado, com temperaturas entre 18ºC e 35ºC, enquanto no sábado o sol aparece com chuva isolada somente no norte e nordeste. A mínima para o início de fim de semana será de 19ºC e a máxima de 37ºC.

Na Capital, o feriado de Proclamação da República será de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na madrugada. Os termômetros vão dos 20ºC aos 32ºC. O sábado será de céu parcialmente nublado a claro com calor entre 22ºC e 33ºC.

O Inmet emitiu dois alertas de chuvas intensas no Estado. O primeiro deles vai até o início da madrugada desta sexta-feira, com chuva de até 50 milímetros e ventos de 40 a 60 km por hora.

Estão na lista os municípios de Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Corguinho, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Ivinhema, Jaraguari, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Água Clara.

O segundo alerta é de chuva intensa da faixa norte ao leste de Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet, até às 23h de sexta-feira pode chover 50 milímetros e os ventos podem atingir 100 km por hora. Aparecem neste aviso Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Verde, Selvíria, Sonora, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Água Clara.