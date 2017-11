Naviraí Chuvas fortes abrem crateras e chegam arrancar quebra-molas no interior "A tempestade começou na manhã da terça-feira e choveu 134 milímetros"

Foto: Reprodução/Tá Na Mídia Naviraí

As chuvas fortes que caíram em Naviraí, distante 366 km de Campo Grande, na segunda-feira (30), causaram diversos danos para a cidade. Um quebra-mola foi arrancado com a força das chuvas e uma enorme cratera se abriu no meio da rua.

Na avenida Tarumã, quebra-mola foi arrancado com a força das chuvas. A tempestade começou na manhã de ontem, choveu 134 milímetros, segundo dados registrados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No prologamento da avenida Weimar Gonçalves Torres, próximo ao córrego Cumandai, uma enorme cratera se abriu com a quantidade de chuvas. A avenida é o principal acesso entre dois bairros e também ao Porto Caiuá.

Conforme o site Tá na Mídia Naviraí, no dia 20 de agosto do ano passado, as fortes chuvas também abriram uma cratera no mesmo local, deixando o trânsito interdidado por vários meses.

A reportagem do Campo Grande News tentou entrar em contato com a secretária de obras do município, mas ela estava em reunião e não atendeu a ligação.

Outro problema causado pelas chuvas fortes, foi o rompimento de barragem na rodovia MS-386, que liga a cidade de Japorã ao distrito de Jacaré. A ponte foi coberta pela água, impedindo o trânsito no local.