Tempo Chuvas fortes e temperatura baixa continuam em MS "Aeroporto opera por instrumentos mas sem atrasos"

Em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (11), continuam as previsões de chuva forte. O alerta dos meteorologistas para chuva forte continua valendo, principalmente na região sul do Estado, em municípios como Ponta Porã e Bela Vista.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima para hoje é de 20°C e a máxima pode chegar aos 33°C.

Em Campo Grande, o dia amanheceu fechado, com temperaturas amenas, mas o sol aparece ao longo do dia, com formação de nuvens de chuva a partir do período da tarde. Os termômetros ficam entre 21°C e 28°C.

Com o tempo fechado, o aeroporto da cidade amanheceu operando por instrumentos, mas nenhum atraso foi registrado por conta disso, de acordo com o site da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).

Em Amambai, Ponta Porã e Bela Vista, previsão de chuva a qualquer hora e temperaturas entre 20°C e 29°C. Já no município de Porto Murtinho, calor e pancadas isoladas de chuva, com mínima de 23°C e máxima de 33°C.

Em Cassilândia, sol aparece entre nuvens pela, mas podem ocorrer pancadas isoladas de chuva à tarde. Temperaturas entre 22°C e 31°C, a mesma previsão para Três Lagoas, no leste do Estado.