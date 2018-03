Chuvas fortes podem atingir MS neste sábado

Foto: Jéssika Machado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um sábado (31.3) com ocorrências de chuvas fortes em partes de Mato Grosso do Sul.

Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde será registrado no Oeste e no Sul do Estado, onde pode chover forte. As demais áreas ficarão com céu nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Confira a temperatura prevista para algumas cidades:

Campo Grande – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Dourados – 21ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Corumbá – 24ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Três Lagoas – 26ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 21ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Coxim – 24ºC (mínima) / 32ºC (máxima)