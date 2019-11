Clima Chuvas isoladas e máxima de 36°C: confira a previsão desta quarta-feira Em Campo Grande a máxima pode chegar a 32°C

Foto: Jornal Midiamax

As pancadas de chuvas isoladas, por vezes fortes, continuam atingindo as cidades de Mato Grosso do Sul nesta semana. A previsão é que nuvens carregadas cause trovoadas isoladas em várias regiões e o calor deve chegar a 36°C durante o dia.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Campo Grande, a quarta-feira (13) amanheceu marcando 22°C e a tarde a máxima pode chegar a 32°C. Pode chover a qualquer hora do dia e em bairros isolados.

No interior, na região do Pantanal, como em Corumbá e Miranda, fará 36°C. O dia deverá seguir nublado e a tarde poderá chover. Na região leste, como em Três Lagoas e Aparecida do Taboado, nuvens deverão encobrir o céu, mas a possibilidade de chuva é mínima para essas cidades.