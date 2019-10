Interior Ciclista de 52 anos morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro Acidente ocorreu na noite de ontem (27) em Amambai

Bicicleta da vítima ficou destruída na rodovia. Foto: Vilson Nascimento/ A Gazeta News

Orlando Vieira de Lima, 52 anos, morreu na noite de domingo (27) após ser atropelado na MS-289 em Amambai, cidade distante a 360 quilômetros de Campo Grande. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo o site A Gazeta News, Orlando seguia em uma bicicleta pelo trecho que liga Amambai a Coronel Sapucaia, quando foi atropelado por uma caminhonete. Com a batida, o ciclista foi arremessado aproximadamente 70 metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Ainda segundo o site, no local do acidente foram encontradas peças do veículo que atropelou a vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.