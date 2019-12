Confederação Brasileira Ciclista do MS beneficiado pelo Bolsa Atleta é convocado pela Confederação Brasileira

A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) convocou o atleta Kawãh David para o Training Camp 2019 Ciclismo de Estrada. O período de treinamentos será realizado em Rio Claro (SP), de 22 a 26 de janeiro de 2020. O ciclista de Chapadão do Sul é um dos 190 sul-mato-grossenses contemplados pelo Bolsa Atleta, programa de incentivo ao esporte do Governo do Estado, concedido através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

De acordo com a CBC, o estágio visa identificar talentos para o ciclismo, fomentar e desenvolver as categorias de base, proporcionar treinamentos técnicos e táticos da modalidade de estrada, realizar avaliações e testes físicos padronizados para criar um banco de dados e difundir o conhecimento de temas relevantes ao esporte.

O sul-chapadense estará no interior paulista ao lado de 29 ciclistas (ao todo, 15 meninos e 15 meninas, das categorias juvenil e júnior, nascidos de 2002 a 2005). “Para ele, representa um divisor de águas, o Kawãh vai respirar e transpirar ciclismo por quatro dias, além de estar sendo observado e orientado pelo departamento de alto rendimento da CBC. Certamente seu horizonte em relação ao ciclismo será ampliado”, destaca o pai do atleta, Octavio David.

Kawãh ao lado da mãe, Michela, e do pai, Octavio

Com essa seleção, Octavio já vislumbra futuras convocatórias e a oportunidade de o filho representar o país em competições internacionais. “Acredito que esta seleção ao Training Camp é fruto dos bons resultados obtidos pelo Kawãh ao longo dos últimos anos. E com tudo que ele irá aprender neste estágio, certamente somará para o futuro dele como atleta. É um incentivo para defender nossa bandeira no futuro”.

Kawãh é um dos principais nomes do ciclismo de base de Mato Grosso do Sul. O sul-mato-grossense conquistou dois ouros inéditos para o Estado na fase final dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) de 2018, em Natal-RN, na classe de 12 a 14 anos: foi campeão na prova por pontos (australiana) e na prova por resistência. No mesmo ano, foi campeão brasileiro de estrada. Nos Jogos Escolares da Juventude de MS, o atleta faturou duas medalhas douradas, na prova de velocidade (contrarrelógio) e por pontos (australiana).

O sul-chapadense faz parte da categoria Estudantil do Bolsa Atleta e recebe R$ 381,19. “O auxílio do Bolsa-Atleta é muito importante, um adolescente recebendo ‘um salário’ para praticar o esporte que gosta é um incentivo. Este é o primeiro degrau para o início de uma carreira”, finaliza Octavio.