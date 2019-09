Jardim Aeroporto Ciclista morreu 24 horas após ser atingindo por moto no Jardim Aeroporto O ciclista foi socorrido pelo Samu até a Santa Casa, onde ficou internado até a noite de ontem

Ciclista de 52 anos morreu após ser atingido por um motociclista no cruzamento entre a Rua Tupaciguara com a Avenida Pôr do Sol, no Jardim Aeroporto. A vítima, identificada como Jeremias Franco Mendes, chegou a ficar internada na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pelo irmão do ciclista nesta quinta-feira (12), o acidente aconteceu na noite de terça-feira, dia 10 de setembro. A vítima andava de bicicleta pela Rua Tupaciguara quando foi atingido por uma motocicleta. Na queda Jeremias bateu a cabeça no asfalto e sofreu várias faturas pelo corpo.

O ciclista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa, onde ficou internado até às 23 horas de ontem, quando não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a família, a Polícia Militar de Trânsito identificou o motociclista envolvido no acidente, e se comprometeu a entregar os dados após o registro do atestado de óbito.

O caso é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.