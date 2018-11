Ciclista Ciclista tem faca cravada na cabeça e sai pedalando em busca de ajuda Vítima sobreviveu e aparentemente não ficou com sequelas

Um ciclista sobreviveu a um ataque em que teve uma faca cravada na sua cabeça quando ia para o trabalho na localidade de Strand, perto da Cidade do Cabo, na África do Sul, informam os veículos locais TimesLive e The South African. Surpreendentemente, ele buscou ajuda médica pedalando, já que os suspeitos não levaram sua bicicleta.

Shaun Wayne estava pedalando para trabalhar em um restaurante, nesta segunda-feira (19), quando o ataque ocorreu. A imprensa sul-africana relata casos de assaltos anteriores no trecho em que ele se deslocava.

Um colega de trabalho, Herman Payne, escreveu numa rede social que a vítima já saiu da cirurgia e foi transferida para uma ala para observação: "O médico disse que até agora não veem nenhum dano permanente, segundo a mãe dele".

Payne confirmou ao site TimesLive que Wayne foi operado no Hospital Tygerberg, em Bellville.Sua mãe, Sandra, não quis comentar o caso. Ela e a família pediram privacidade. Wimpie van der Merwe, ex-campeão mundial de ciclismo, fez um post no Facebook relatando que Wayne foi atacado no mesmo local em que foi atacado na semana passada.

"Ontem à tarde, exatamente no mesmo lugar em que fomos atacados na semana passada, em Gordon Bay Road, outra pessoa (Shaun Wayne, garçom em um restaurante local) foi quase fatalmente atacado em sua bicicleta", escreveu, criticando a ausência de policiamento na área.