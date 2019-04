Fábio Zahran Ciclista vítima de acidente na Fábio Zahran está em estado gravíssimo

O estado de saúde do ciclista de 55 anos, envolvido em acidente de trânsito, é considerado gravíssimo. Ele está internado na CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Campo Grande desde o último dia 17 de abril, após ser atropelado por um veículo na avenida Fábio Zahran.

O homem está entubado e acompanhado pelo neurologista após passar por cirurgia. Ele passou por um procedimento chamado craniotomia, uma abertura cirúrgica do crânio em que um retalho ósseo é temporariamente removido para acessar o cérebro. É uma operação crítica realizada em pacientes que sofrem de lesões cerebrais ou traumatismo cranioencefálico.

Conforme o registro de ocorrência, o acidente ocorreu no momento em que uma Saveiro, que trafegava no sentido centro bairro, iniciou uma conversão à rua Tatuí, próximo à Salgado Filho. O veículo bateu na lateral direita da bicicleta, que ia no mesmo sentido.

Quando agentes do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) chegaram ao local, ele estava caído ao solo, apresentando sangramento na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros também participaram do resgate.