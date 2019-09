Pacto social Ciclo de Palestras discute um pacto social para o futuro de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Câmara Municipal, realiza nesta quinta e sexta-feira (27) um Ciclo de Palestras com o tema: “Construção de um Pacto Social para o futuro de Campo Grande”. Nesta sexta-feira, as palestras, que acontecem na Câmara Municipal, terão como tema: Os Instrumentos Legais do Desenvolvimento Urbano, O Planejamento Municipal e a Gestão.

Na Câmara Municipal de Vereadores, a diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Berenice Maria Jacob Domingues, participou do primeiro Ciclo de Palestras com o tema “Construção de um Pacto Social para o futuro de Campo Grande”. Na ocasião, ela reforçou que o Plano Diretor passou por ampla discussão com a sociedade durante a fase de elaboração pelo Executivo e no período de tramitação e proposição de emendas na Câmara de Vereadores.

“O Plano traz um amplo conjunto de diretrizes, estratégias e medidas para ordenar a transformação da cidade. Foi construído com parcerias que envolveu todas as secretarias da Prefeitura, Universidades. Depois de um trabalho intenso, que ainda não terminou, agora vem o desafio e vamos convocar toda a sociedade para termos um Plano Diretor que atenda todos os anseios da população e do executivo municipal”, justificou.

A ideia é ir para os bairros, conversar diretamente com a população. “Quem vai nos dizer o que é mais importante para a cidade são as pessoas. Todo esse trabalho terá um estudo técnico. Vamos chamar todos e explicar nossas metas e trabalhos”, concluiu Berenice Domingues.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha, o ciclo de palestras pretende disseminar o conhecimento acerca dos instrumentos e ferramentas inseridas no Plano Diretor, não somente dos agentes públicos, mas de toda população para ampliar as discussões e democratizar as decisões para melhor atender as necessidades da população.

“O Plano diretor que chegou a esta Casa de Lei passou por vários bairros, consultando moradores e a população de um modo geral, no qual tivemos audiências públicas. Este ciclo de palestras representa um novo momento para podermos tornar público e democratiza-lo. Depois de um longo e intenso trabalho, o Plano Diretor ficou de bom tamanho para atender os anseios da população”, completou João Rocha.

O economista da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Daniel Frainer, destaca que o Plano Diretor é importante para o planejamento das atividades urbanas da Capital. “São decisões que serão tomadas para onde o município vai migrar e desenvolver. Este ciclo de palestra é bom para a gente debater e discutir alguns itens que ficaram indefinidos e como serão trabalhados a partir de agora e nos próximos dez anos”, disse Daniel.

O professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Carlos Loch, doutor em Engenharia Florestal, ministrou palestras sobre a Sustentabilidade nos Municípios, abordando o papel do Plano Diretor e as ações que Municípios podem adotar para não ficarem dependentes de recursos federais. Na sequência, Catiana Sabadin, da Coordenadoria da Central de Projetos da Prefeitura de Campo Grande, falou sobre as formas e ferramentas para captação de recursos.

O doutor em Geografia e Planejamento Regional, da Universidade Nova Lisboa, de Portugal, Rui Pedro Julião abordou o tema “ferramentas tecnológicas no auxílio à gestão territorial”. Para encerrar o primeiro dia de palestras, Marcos Cristaldo, ex-secretário municipal de Meio Ambiente, falou sobre a drenagem em Campo Grande.

Nessa sexta-feira:

Na sexta-feira, a programação começa às 8h15, na Câmara Municipal, com palestra do doutor Rui Pedro Julião sobre Cadastro Territorial Multifinalitário, demonstrando sua aplicabilidade como ferramenta de gestão. Na sequência, Sonia Rabello, doutora em Direito Público, ministra palestra sobre os instrumentos legais do desenvolvimento urbano.

Além dos vereadores o evento contou com a presença de Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Iran Coelho das Neves; presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS), o desembargador Paschoal Carmello Leandro, secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana Luis Eduardo Costa

Confira a programação desta sexta-feira (27)

8h15 – Palestra 08: Os Instrumentos Legais do Desenvolvimento Urbano

Palestrante: Sonia Rabello – Rio de Janeiro (RJ)

Palestra 09: O Planejamento Municipal e a Gestão

Palestrante: Prof. Carlos Loch / UFSC

Palestra 10: Case de sucesso de Campo Grande

Palestrante: Catiana Sabadin / UPPE

Serviço – O evento acontece na sexta-feira, 8h15 às 11h30, no Plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal

Mais informações: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/