Ciclovia Ciclovia da Ernesto Geisel vai ser a maior faixa existente nas capitais brasileiras Promessa é do prefeito Marquinhos Trad; confira detalhes do projeto

Dentro do pacote de obras de revitalização do rio Anhanduí, a ciclovia implantada na Avenida Ernesto Geisel, região central de Campo Grande, deve ser a maior já construída nas capitais brasileiras. A promessa é do prefeito Marquinhos Trad (PSD), durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (5).

“Nós estamos colocando na Ernesto Geisel uma ciclovia do início ao fim da Norte/ Sul. Vai ser a maior faixa de ciclovia existente de todas as capitais do país. Quantas vezes vocês [jornalistas] foram cobrir acidentes ali? Antes não tinha nem faixa de pedestre”, declarou Marquinhos.

A previsão da prefeitura é que até agosto, mês que se comemora o aniversário da cidade, seja possível inaugurar o lote 1 da obra, incluindo o primeiro trecho da ciclovia e o recapeamento das duas pistas da Avenida Ernesto Geisel. São 551,6 metros entre as ruas Santa Adélia e Abolição, onde as margens já foram recompostas.

O lote 2 (entre as ruas Abolição e Bonsucesso), de 860 metros, será o último a ser entregue, visto que o solo é muito frágil, com nascentes, vulnerável à movimentação de terra. Já o lote 3, de 420 metros, que termina exatamente na ponte da Rua Bom Sucesso, deve ficar pronto até dezembro deste ano.

Educação no trânsito

Aproveitando o tema mobilidade urbana, o prefeito destacou que só será possível reduzir os índices de acidentes quando houver conscientização da população.

"Isso é um costume que deve iniciar para ter um trânsito seguro, onde os motoristas respeitem as normas de trânsito. Eu não aguento mais comprar sinal, tem em toda quadra, o que mais recebo é pedido de redutor de velocidade, é falta de consciência, de educação", diz.