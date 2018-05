Eleições 2018 Cidadão tem até as 17h de hoje para realizar o cadastramento biométrico "Aquele que não fizer a regularização no prazo, terá o título cancelado"

Foto: Reprodução/TV Morena

O cidadão que perdeu o prazo do cadastro da biometria durante o primeiro período de revisão eleitoral tem até às 17h de hoje, quarta-feira (09) para comparecer ao Fórum Eleitoral e regularizar a situação.

A regularização "extraordinária" está acontecendo no Cijus (Centro Integrado de Justiça), onde são recebidas apenas pessoas com direito a atendimento preferencial, cadeirantes, pessoas com dificuldades de locomoção e com outros problemas de saúde, o trabalho começa às 12h.

Conforme o último balanço, divulgado pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), das 80.058 pessoas em Campo Grande que tiveram o título de eleitor cancelado por não cadastrarem a biometria, apenas 6.272 tinham se regularizado.

O cidadão que não fizer o cadastro da digital hoje não poderá votar nas eleições 2018 e o título permanecerá cancelado.

Também precisam procurar atendimento até hoje quem for fazer o alistamento eleitoral (primeiro título), transferência, solicitações de seções especiais em casos de deficiência e inclusão do nome social.

É preciso estar com original e cópia de um documento oficial de identificação com foto, além do comprovante de residência. Homens entre 18 e 45 anos, que vão tirar o título pela primeira vez, devem levar cópia e original do comprovante de quitação militar.

Serviço

A Central de Atendimento ao Eleitor (Fórum Eleitoral) fica na rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 (antiga Rua do Diário), no Parque dos Poderes. Já o Cijus está na rua 7 de Setembro esquina com avenida Calógeras (antigo Shopping 26 de Agosto).