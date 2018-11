Naviraí Cidade de MS abre edital para Programa Nacional de Alimentação Escolar de R$ 347,6 mil Oportunidade para o agricultor familiar, que pode buscar a Agraer do município para elaborar o projeto de venda

O município de Naviraí lançou edital do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) para a compra de 30 tipos de alimentos (frutas, verduras, legumes, etc). O investimento previsto é de R$ 347.639,50 mil e o prazo vai até às 8h do dia 17 de dezembro.

Os agricultores familiares devem acessar o edital para consultar o regulamento da chamada pública. Os grupos ou pequenos produtores individuais deverão entregar a documentação para habilitação e projeto de venda na sala de reuniões, na sede da Prefeitura de Naviraí que fica na Rua Praça Filinto Muller, n.º 343.

A lista de alimentos compreende alface, abóbora cabotiã, cenoura, couve-flor, maracujá, melancia, pimentão, tomate, vagem, leite pasteurizado, batata doce, quiabo, agrião, pepino, abobrinha verde, limão, queijo muçarela, mandioca, acelga, pão caseiro, cheiro verde, frango (semi-caipira), couve manteiga, mel de sachê, bebida láctea, melão caipira, hortelã e espinafre.

Caso o agricultor familiar necessite de auxílio na elaboração do projeto de venda, é possível buscar o escritório da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) da cidade.