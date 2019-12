'NATAL EM CG' Cidade do Natal abre nessa sexta-feira; espetáculo infantil 'Masha e o Urso" é confirmado Cidade ficará aberta todos os dias até às 22h com exceção dos dias 24, 25 e 31 de dezembro

Foto: Divulgação

A prefeitura municipal de Campo Grande confirmou hoje (12), a vinda de mais um espetáculo para inauguração da Cidade do Natal 2019. O espetáculo infantil “Masha e o Urso Especial de Natal”, será apresentado nessa sexta-feira (13), às 20 horas. Com elenco de 14 atores em cena, além de 20 profissionais atuando nos bastidores, espetáculo Live Show – Especial de Natal trará efeitos especiais, como neve no palco, raios coloridos, cenário interativo, pingentes da árvore de natal que passeiam pelo público e tantas outras novidades, garante a organização.

Além deste espetáculo, a Cidade do Natal terá diversas atrações como uma roda-gigante de 20 metros, carrossel, brinquedos infláveis e até pista de kart.

A megaestrutura temática contará também com a casa do Papai Noel, artesanato, presépio, City Tour e praça de alimentação. Todas as atrações são gratuitas e abertas à população.

O City Tour natalino começará a circular pela avenida Afonso Pena também na sexta-feira, 14 de dezembro. Com três saídas diárias nos horários de 18 horas, 19 horas e 20 horas, cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo. O percurso começará na Cidade do Natal e seguirá pela Afonso Pena até nas imediações da Igreja Perpétuo Socorro, com orientação dos guias Carlos Iracy e Joana Alvin.

Crianças de até 7 anos devem ficar no colo do responsável para o passeio e menores de 14 anos só poderão passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não será permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus. E será por ordem de chegada. Nos dias 24 e 31 de dezembro o ônibus não irá rodar.

Nomes como Jerry Espíndola, Chicão Castro, Marina Peralta, Ana Cabral, Bethynho Show, banda Seven Four, Grupo Samba 10, banda On the Road e muitos outros já estão confirmados para apresentação na belíssima Cidade do Natal.

“É uma festa totalmente pensada para a família campo-grandense. No ano passado, 300 mil pessoas passaram pela Cidade do Natal, que já virou tradição no Estado. Neste ano, teremos como novidade um carrossel e uma roda-gigante. Diversão para toda família”, explicou o prefeito Marquinhos Trad.

Quem abrirá o evento é o Quinteto Municipal de Jazz da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), às 17 horas, e a programação segue para abertura oficial que será feita pelo Prefeito Marquinhos Trad e a Primeira Dama, Tatiana Trad.

O local ficará aberto todos os dias até às 22 horas, com exceção dos dias 24, 25 e 31 de dezembro.

A programação da Cidade do Natal segue até o dia 6 de janeiro de 2020, com apresentação dos artistas que se credenciaram em edital aberto pela Sectur, assim como contrapartidas do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (Fmic) e do Programa de Fomento ao Teatro (Fomteatro), e instituições do 3º setor.

