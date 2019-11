Cidade do Natal Cidade do Natal será aberta em dezembro com shows e roda gigante Espaço deve ainda por reforma de R$ 323,8 mil

Uma novidade deve marcar a abertura da Cidade do Natal, no dia 13 de dezembro. A prefeitura de Campo Grande vai instalar uma roda gigante de 20 metros de altura. A atração deve ser vista de vários pontos da cidade. “Serão 90 shows com artistas locais. Pessoas que tocam em bares, acadêmicos que nunca tiveram espaço na vida noturna estão sendo contratados”, disse o prefeito Marcos Trad (PSD), durante o sorteio de prêmios do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na manhã desta terça-feira (19). A roda gigante terá entrada gratuita. REFORMA No fim de outubro, a empresa MDB Construção Civil venceu a licitação da Prefeitura de Campo Grande que prevê a reforma e manutenção da Cidade do Natal. A empresa vencedora apresentou apenas a quinta menor proposta, R$ 323.802,59, entretanto foi a campeã da concorrência. A menor oferta apresentada foi da Trevo Engenharia, no valor de R$ 273.288,74. Também participaram da licitação as empresas Meta Construtora Ltda., Soares e Trefzger Ltda., BML Comércio e Serviços Eireli, 7 Irmãos Comércio e Serviços Ltda. e Construtora Paulo Barbosa Eireli. O certame tem por objeto reformar e manter o local. Um dos projetos abordados por essa nova licitação inclui o uso do espaço pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Sectur) nos fins de semana.