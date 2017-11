Capital Cidade do Natal vai gerar 90 empregos e terá pratos de até R$ 3 reais "Serão 14 empresas entre bares, lanchonetes, restaurantes e confeitarias oferecendo comidas"

Foto: Divulgação

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) apresentou nesta quinta-feira (30) o funcionamento da Cidade do Natal neste ano em Campo Grande na Câmara. Serão 14 empresas entre bares, lanchonetes, restaurantes e confeitarias oferecendo comidas de R$3 a R$ 18.

Serão gerados 90 postos de trabalho. Entre revitalização do espaço e investimentos, foram aplicados R$ 400 mil no projeto.

Microempreendedores trabalharão no local com carros de churros, algodão doce, maçã do amor e acarajé.

O vereador, André Salineiro (PSDB) disse que a ideia é apresentar um projeto autorizativo para uso do espaço por ao menos um sábado de cada mês para realização de ações sociais, como emissão de identidade, em parceria com a Abrasel.