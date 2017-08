Oportunidade CIEE abre inscrições para estágio na Caixa "Programa de estágio da Caixa, em Campo Grande e em mais 25 capitais e Distrito Federal."

Estão abertas, pelo CIEE, as inscrições para processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para o programa de estágio da Caixa, em Campo Grande e em mais 25 capitais e Distrito Federal.

Podem participar estudantes do 7º ao 9º semestre do curso de direito. A instituição financeira oferece bolsa-auxílio de R$ 1.000, para jornada de 5 horas diárias de estágio, além de auxílio-transporte de R$ 130/mês.

O processo seletivo é composto por inscrição, prova on-line, prova presencial e entrevista com gestor na Caixa. Inscrições até 13/8, no www.ciee.org.br, onde é possível obter mais informações. Os classificados em todas as fases serão convocados para preenchimento de futuras vagas. (Com assessoria).