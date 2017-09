Astrofísico Cientista revela o fim mais provável da civilização humana

O astrofísico sueco Max Tegmark MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), EUA, revelou em uma entrevista ao portal IEEE Spectrum o cenário negativo mais provável do futuro da civilização humana.

No seu livro intitulado "Vida 3.0: o Homem na Era da Inteligência Artificial", Tegmark explicou como o atual desenvolvimento da inteligência artificial pode levar à criação de uma superinteligência artificial.

Tegmark advertiu que, no pior cenário, a humanidade pode ser extinta e substituída por essa superinteligência artificial, que não terá consciência. "Se todas as maravilhas do cosmos continuarem sem uma mente consciente para apreciá-las, o universo se tornará um desperdício de espaço sem sentido", lamentou o cientista.

O físico apelou a ter noção de que o futuro da humanidade está ligado à inteligência artificial. "O fato de que não sabemos o que vai correr mal não significa que não devamos pensar sobre isso", sublinhou Tegmark.

O famoso cientista britânico Stephen Hawking, bem como o diretor-executivo da SpaceX, Elon Musk, chamaram repetidamente inteligência artificial de uma das ameaças mais importantes para a humanidade.