Controle de acesso Cijus reforça segurança do estacionamento ao prédio com sitema eletrônico de identificação 'Militares e policiais civis só entrarão no prédio após depositarem a arma em sala de segurança'

Foto: Reprodução

Foi publicada no dia 21 de fevereiro a Portaria nº 23/2018, alterando o procedimento de controle de acesso ao prédio do Centro Integrado de Justiça (Cijus).

De acordo com a regulamentação apresentada, o acesso ao prédio agora será controlado nas portarias principais e nos estacionamentos, onde toda pessoa interessada em ingressar no prédio do Centro Integrado de Justiça deverá se identificar e aguardar o lançamento de seus dados em sistema eletrônico próprio.

Ainda de acordo com a normativa, fica proibido o ingresso de pessoas portando mochilas, sacolas, malas ou semelhantes e os objetos mencionados deverão ser depositados nos guarda-volumes das respectivas portarias do prédio e para tal será fornecida chave identificada com o número do armário livre.

Para os advogados e estagiários, o acesso será liberado mediante a apresentação de documento de identificação profissional, ou seja, a carteira da OAB.

Com relação ao porte de armas, fica proibido o ingresso de pessoas armadas no interior do prédio, conforme resolução do CNJ e da Portaria 754/2015 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com exceção dos policiais com serviço de escolta e condução coercitiva.

Os policiais civis militares das forças armadas, servidores públicos e demais pessoas autorizadas por lei a portarem armas de fogo serão encaminhados à Assessoria Militar do prédio para depositar a arma em um armário específico.

Por fim, aos servidores, estagiários, mirins, conciliadores, juízes leigos, demais auxiliares da Justiça e terceirizados, o acesso será liberado mediante a apresentação de identidade funcional ou documento que possibilite a devida identificação, bem como pela verificação de uniforme do Órgão ou empresa que diariamente preste serviço no Cijus.