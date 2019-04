CORRUPÇÃO Cinco militares do Exército são condenados por desviar R$ 11 milhões Justiça estendeu condenações de 5 a 16 anos

Foto: Reprodução

Cinco militares do Exército foram condenados de 5 a 16 anos prisão nesta segunda-feira (22), os militares eram acusados de desviar cerca de R$ 11 milhões de obras do Instituto Militar de Engenharia (IME), dois empresários também foram condenados.

A denúncia realizada peli Ministério Público Militar, teve sentença assinada pelo juiz da Justiça Militar da União, Sidnei Carlos Moura. As investigações apontaram fraudes em convênios firmados entre o IME e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), no anos de 2004 e 2005, os grupo de militares atuaram de forma administrativa usando empresas de fachada.

“Verificou-se que foram produzidos ilicitamente 88 processos licitatórios direcionados a determinado grupo de empresas, através de pagamentos antecipados, indevidos e sem a correspondente comprovação da execução dos serviços contratados, objetivando-se o efetivo desvio de recursos públicos”, esclareceu a sentença.

CONDENAÇÕES

O coronel Paulo Roberto Dias Morales e o capitão Washington Luiz de Paulo foram condenados a 16 anos de reclusão. Já o coronel Cláudio Vinícius Costa Rodrigues, o coronel Ronald Vieira do Nascimento e o capitão Mário Vancler Augusto Geraldo foram sentenciados respectivamente a 11, 8 e 5 anos de reclusão. Também foi imposta pena de 10 anos aos empresários Edson Lousa Filho e Marcelo Cavalheiro. Todos eles poderão recorrer em liberdade.

Na ação, movida em 2010, o MPM denunciava ainda outras oito pessoas. Duas delas morreram durante a tramitação do processo e uma teve seu nome excluído após obter um habeas corpus do Superior Tribunal Militar (STM). As outras cinco foram absolvidas.