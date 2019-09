Muralha da Máxima Cinco tentam e 3 detentos conseguem fugir escalando muralha da Máxima Outra fuga semelhante ocorreu em Corumbá no fim do mês passado; cela onde os detentos estavam foi interditada pelos agentes

Três detentos conseguiram fugir do presídio de Segurança Máxima de Campo Grande na madrugada desta segunda-feira (23). Eles quebraram a laje, alcançaram o telhado e conseguiram pular as muralhas da unidade. Outros dois que também faziam parte

Conforme apurado pela reportagem do Campo Grande News, a fuga ocorreu por volta de 2h52.

Agentes penitenciários perceberam uma movimentação por meio das câmeras de segurança e viram quando cinco internos estavam correndo pela lateral do pavilhão 1B.

O alarme foi acionado e dois presos recuperados. São eles: Emerson Junior Caetano Nunes e Washington Fernandes Maidana Sobrinho. Aos agentes, eles contaram que cumpriam pena na cela 113 do pavilhão 2. O local foi interditado e os presos isolados em outro local.

No momento da fuga não havia nenhum policial militar escalado na unidade. A PM está em busca de Ronaldo Batista Silva, Hiato Anderson Mateus dos Santos Oliveira e Sérgio Gonçalves Rocha que conseguiram fugir.

Em agosto, outra fuga semelhante ocorreu no presídio de Corumbá. Na ocasião, dois presos conseguiram fugir do Estabelecimento penal de segurança média de Corumbá, usando escadas. Eles foram identificados como Milcíades Ramon Merlo Trinidad, de 26 anos, e Anilson Ricardo Nerys, de 37 anos. Este último havia sido extraditado pelo governo boliviano em junho deste ano.

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) está investigando o caso.