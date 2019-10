Autistas Cinema adaptado e espaço de lazer para autistas são aprovados pela Câmara Os dois projetos que promovem inclusão de pessoas autistas em programas culturais e esportivos no município

Os vereadores de Campo Grande aprovaram nesta quinta-feira (17) dois projetos que promovem inclusão de pessoas autistas a programas culturais e esportivos no município. As leis complementares garantem sessões de cinema adaptadas e ainda a criação de espaços específicos para eles em locais públicos.

A primeira proposta aprovada – Lei Complementar 634/19, substitutivo ao Projeto de Lei 9295/19 – institui a chamada Sessão Azul. Com ela as sessões serão adaptadas, os filmes não terão exibição de trailer no início, a iluminação será reduzida e o som mais baixo que o volume regular.

O projeto é de autoria dos vereadores Papy, Delegado Wellington, Eduardo Romero, Ademir Santana, Betinho, Enfermeira Cida Amaral, Odilon de Oliveira, Fritz e William Maksoud.

Os vereadores aprovaram ainda o projeto que prevê a obrigatoriedade de espaços de cultura, esporte e lazer acessíveis para autista em shoppings, poliesportivos e estabelecimentos com apelo às crianças. A proposta prevê seis meses para os proprietários adaptarem as instalações ou criarem áreas especificas para o público.

O projeto de Lei Complementar 632/19, substitutivo ao Projeto de Lei 9130/18, é do vereador Prof. João Rocha.

Outros projetos – Foram aprovados ainda outros oito projetos nesta quinta-feira. Entre eles o que regulamenta a cobrança do ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para agências de viagem e operadoras de turismo em negociações de pacotes de viagem e a criação do Programa de Apadrinhamento Afetivo de Idosos no Município de Campo Grande.

O objetivo do programa é acolher e amparar pessoas idosas junto a entidades assistenciais públicas ou privadas. “O programa possibilita, por exemplo, o acolhimento e o apadrinhamento social de idosos em finais de semana, feriados e datas comemorativas”.