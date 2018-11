Cultura Cinema de MS volta aos fetivais com curta-metragem 'Vampiros', de Filipi Silveira Filme concorre prêmios em várias categorias

Atores Filipi Silveira e Nadja Mitidiero Foto: Reprodução/Web

As luzes e brilho da noite podem esconder inúmeras realidades, que variam desde quem trabalha, quem se diverte ou quem busca aplacar a solidão em meio às sombras. Abordando este cenário, o curta-metragem sul-mato-grossense “Vampiros”, escrito e dirigido pelo cineasta Filipi Silveira segue Brasil à fora conquistando admiração e prêmios.

A obra, lançada em MS em 13 de abril de 2018, concorre em cinco categorias do 3° Festicine (Festival Internacional de Cinema Independente), que acontece em Guararema (SP) nos dias 09,10 e 11 e 15, 16, 17 e 18 de novembro, iniciativa que reúne produções do Brasil, Espanha, França, Canadá, Polônia, Alemanha, Austrália e Irã. Na Sequência o filme terá sua exibição no Festival de Cinema mais duradouro de MS que é o Festival de Cinema do Vale do Ivinhema que ocorrerá do 19 à 23 de novembro.

Sobre o Festicini

A profundidade do filme e a produção minuciosa ganharam reconhecimento e por isso, “Vampiros” concorre nas categorias: Melhor Filme de Média-Metragem; Melhor Atriz – Nadja Mitidiero; Melhor Ator Coadjuvante – Filipi Silveira, Melhor Figurino – Thais Sampaio e Marcus Cristaldo; Melhor Maquiagem – Guilherme Araújo .

Produzido com incentivo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Cultura através do Edital de Curtas-Metragens do MIS 2014 e investimento contemplado pelo Edital do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) 2017, “Vampiros” já participou do 1º Fest Cine Pedra Azul , em Domingos Martins em 2018; 19º Festival de Inverno de Bonito também em 2018; Festival Cine Novo Oeste, em Campo Grande, em abril deste ano e do 12º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões onde foi premiado, em Floriano, no ano passado.

Veja o trailer de 'Vampiros':

;

A programação completa e mais detalhes sobre o 3° Festicine no : http://www.festicini.com.br