Ancine Cinemas comerciais devem garantir acessibilidade até novembro de 2018 "Devem ser oferecidas pelos cinemas estão legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e Libras (Língua Brasileira de Sinais)"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Prazo para que salas comerciais de cinema ofereçam recursos de acessibilidade visual e auditiva foi estendido até 16 de novembro de 2018 pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). Até 16 de setembro de 2019, todos os complexos e salas de cinema devem estar adequados às necessidades.

Entre as opções que devem ser oferecidas pelos cinemas estão legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Segundo a Ancine, os recursos especiais devem ser oferecidos de forma individual, sem que interfira na experiência dos outros espectadores.

As salas comerciais devem ter a tecnologias assistivas em todas as sessões para que o espectador possa as solicitar. A quantidade de equipamentos deve variar de acordo com o tamanho das salas. Até 16 de novembro de 2018, empresas de exibição que possuem mais de 20 salas de cinema devem ter adaptado pelo menos metade delas, enquanto grupos menores devem oferecer os recursos de acessibilidade em pelo menos 30% das salas.