Circuito Aprosoja encerra ciclo de palestras de 2017 na próxima semana

A quarta edição do Circuito Aprosoja chega ao fim na próxima semana. O projeto passa pelos municípios de Campo Grande, Sidrolândia e Naviraí nos dias 06, 07 e 09, respectivamente, e fecham o ciclo 2017 do projeto após percorrer 13 cidades.

Dia 06

Em Campo Grande, os palestrantes convidados pela Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) são Murilo Damé e Mauro Osaki.

Damé é engenheiro agrônomo e consultor da empresa Safras & Cifras. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Biologia do Solo, Entomologia Agrícola e Gestão do Agronegócio. Além da experiência científica nessas áreas, tem experiência prática na área de Pecuária de Corte, onde atua na administração de negócios familiares. A palestra dele concentra-se no tema “Sucessão familiar na propriedade rural”.

Já Osaki apresenta o tema "Gestão de custos na produção rural". Ele também engenheiro agrônomo, mestre em Ciência Econômica Aplicada pela Esalq-USP (Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo) e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, atuando como técnico-especialista superior do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq-USP e pesquisador do Cepea/Esalq (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Em Campo Grande, o Circuito Aprosoja acontece no Sindicato Rural de Campo Grande, às 19h, na Rua Raul Pires Barbosa (Miguel Couto), 116, Chácara Cachoeira.

Dia 07

Em Sidrolândia, no dia 07, Murilo Damé também é um dos palestrantes. Junto com ele, apresenta-se o engenheiro agrônomo Renato Roscoe, com o tema: "Gestão da fertilidade do solo em sistemas integrados de soja e milho". Ele é doutor em Environmental Sciences pela Wageningen University And Research Centre, na Holanda. Em sua palestra, abordará aspectos da “Gestão da fertilidade do solo no sistema soja e milho”. Nesta cidade, o evento acontece no Sindicato Rural, que fica na Rua Pernambuco, 360, Centro.

Dia 09

Por fim, Mauro Osaki e Fernando Muraro fecham o Circuito Aprosoja no município de Naviraí. Muraro apresenta o tema "Mercado de grãos - safra 2017/2018". Ele é pós-graduado em Economia Agrícola na Universidade de Pádua na Itália e especialista em Análise Técnica e Fundamental de Mercado de commodities agrícolas nos Estados Unidos. É fundador da AgRural Commodities Agrícolas, que presta assessoria de informação e comercialização para produtores de soja e milho das regiões Centro-Oeste e Sul e para empresas do setor de insumos e máquinas. Ambos ministram palestra na Copasul, que fica na Av. Campo Grande, 1978, Jardim Progresso, em Naviraí.

As inscrições para qualquer uma das etapas do Circuito Aprosoja podem ser feitas gratuitamente por meio do link: https://www.sympla.com.br/aprosojams.

SERVIÇO

Datas:

06 - Campo Grande - Sindicato Rural de Campo Grande

07 - Sidrolândia - Sindicato Rural de Sidrolândia

09 - Naviraí - Copasul

Horário:

Sempre às 19h

Inscrições gratuitas: www.sympla.com.br/aprosojams.

Até o dia 09, Circuito Aprosoja terá passado por 16 municípios de MS.

Sobre a Aprosoja/MS – A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul é uma entidade representativa de classe sem fins lucrativos constituída por produtores rurais ligados à cultura de soja, milho e outros grãos. Sua missão é viabilizar a sustentabilidade dos produtores do Estado, atendendo as demandas do mercado globalizado, oferecendo serviços de informação, qualificação, apoio e representação política da classe. A Aprosoja/MS faz parte do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), assim como o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), a Funar (Fundação Nacional de Aprendizagem Rural) e Sindicatos Rurais. Com sede situada em Campo Grande, mantém canal de comunicação aberto com os produtores de todo o Estado.