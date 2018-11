Cirurgia Ciro Gomes passa por cirurgia na próstata em SP

O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes, que disputou as eleições presidenciais pelo PDT, realizou na última segunda-feira (19), no Hospital Sirio Libanes, em São Paulo, uma cirurgia na próstata para tratamento do crescimento benigno da glândula.

Em nota em sua conta no Instagram, Ciro Gomes diz que "o procedimento, realizado pelo dr. Miguel Srourgi, transcorreu com normalidade".

Ciro Gomes deve receber alta até o final desta semana, segundo a nota.

Cirurgia durante a campanha

Durante a campanha eleitoral, Ciro Gomes precisou fazer um procedimento cirúrgico também no Sírio-Libanês. No dia 25 de setembro, Ciro foi "submetido a uma intervenção cirúrgica de menor porte com cauterização das áreas hemorrágicas". O procedimento foi endoscópico, sem corte, e durou 30 minutos.

Na época, o hospital divulgou o boletim médico afirmando que "no futuro, talvez torne-se necessária novas avaliações para se evitar repetição de episódios semelhantes".