Cirurgias Cirurgias eletivas no Hospital Regional de Ponta Porã aumentaram 712% A fila de espera por cirurgias eletivas de laqueadura foi zerada no último mês

O número de cirurgias eletivas realizadas em 2018 no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP) teve aumento significativo. Em comparativo com anos anteriores, houve um aumento de 712% na realização de cirurgias eletivas.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no ano de 2016, foram realizadas 24 cirurgias eletivas no período de janeiro a agosto. No ano de 2017, após administração do Instituto Gerir, foram realizadas 122 cirurgias no mesmo período e, em 2018, foram realizadas 195 eletivas de janeiro a agosto. A fila de espera por cirurgias eletivas de laqueadura foi zerada no último mês e a unidade já está disponível para realizar novas cirurgias de esterilização feminina.

“Este ano conseguimos zerar a fila das cirurgias eletivas de laqueadura. Realizamos as que estavam pendentes e já estamos com a agenda aberta para a realização de novas cirurgias. Também aceleramos a fila das cirurgias ortopédicas, e a partir do dia primeiro de novembro teremos 12 horas de plantão para cirurgias ortopédicas. Com essa nova medida, esperamos que o número de cirurgias dobre até o final do ano, porque a redução dessa fila é uma das nossas prioridades”, explica o diretor-geral do HRPP, Fernando Augusto Prado Batista.

No HRPP foram realizadas aproximadamente 2.130 cirurgias de médio e pequeno porte desde janeiro de 2016. A unidade é referência e recebe pacientes dos oito municípios da microrregião.

O diretor ressaltou que várias medidas foram tomadas para a eficácia do sistema e diminuição das filas de cirurgias eletivas. “Para isso funcionar, implantamos o ambulatório de cirurgia e o ambulatório pré-cirúrgico. O paciente vem com o encaminhamento da rede, faz uma consulta aqui no HR, e se identificarmos a necessidade de uma cirurgia, já é realizado o agendamento cirúrgico aqui mesmo. A partir deste mês, já estamos realizando todos os exames pré-cirúrgicos aqui no hospital, o paciente não precisa se deslocar, ele consegue fazer todos os exames aqui, o que também deve agilizar significativamente todo o processo. Nossa meta é zerar as filas de eletivas de Ortopedia, se não conseguirmos até o final deste ano, pelo menos, nosso intuito é diminuir a fila”, destaca.

O HRPP oferece atendimento de baixa e média complexidade nas unidades de internação (Clínica Médica, Clínica Ortopédica, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica e Clínica Pediátrica) e UTI Adulto. A unidade de cirurgia geral e ortopedia agora contam com um ambulatório, onde são realizadas consultas e agendamentos de exames.