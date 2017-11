Vespasiano Martins Ciumes após fim de relacionamento faz mulher incendiar casa da 'ex' "A acusada cometeu o crime após ver a vítima dentro do veículo com uma amiga"

Por: Tero Queiroz 03/11/2017 às 09:53

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa Uma residência no Loteamento Vespasiano Martins, em Campo Grande foi incendiada pela ex-namorada de uma mulher de 29 anos, após o fim do relacionamento das duas o caso aconteceu na noite da quinta-feira (2). A vítima estava na casa de sua irmã quando foi informada de que sua residência estava pegando fogo, por volta das 23 horas da quinta (2). Ao chegar à sua casa encontrou duas viaturas do Corpo de Bombeiros e o fogo já exterminado pela guarnição. Ela contou aos militares que teria recebido uma mensagem de sua ex-namorada, com quem terminou há 1 mês, de que “perderia sua casa”. O fato aconteceu depois da autora ver a vítima no carro de uma amiga. Foram feitas rondas na tentativa de localizar a autora, mas sem sucesso. Não há informações se a residência foi totalmente destruída.