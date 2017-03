Claro terÃ¡ de pagar R$ 12 mil de indenizaÃ§Ã£o a tapeceiro por cobranÃ§a indevida

Justiça Claro terá de pagar R$ 12 mil de indenização a tapeceiro por cobrança indevida

A empresa Claro TV S/A foi condenada a pagar R$ 12 mil de indenização a um tapeceiro de 39 anos. A empresa inseriu o nome do homem no cadastro de proteção ao crédito (SPC) por conta de uma dívida inexistente.

Segundo o processo disponível no site do Tribunal de Justiça, o cliente só descobriu que estava com o nome “sujo” por conta de uma assinatura de TV a cabo, quando precisou usar seu crédito no comércio local e não conseguiu. Ainda de acordo com dados ele nunca havia tido nenhuma relação contratual com a Claro.