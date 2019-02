Ivete Sangalo Claudia Leitte diz que encontros com Ivete Sangalo sempre foram com amor A menos de um mês para o Carnaval de 2019, as duas intensificaram as divulgações de "Lambada (Corpo Molinho)

Ao contrário do que dizem os críticos mais afiados, não há rivalidade entre as cantoras Claudia Leitte, 38, e Ivete Sangalo, 45. Axezeiras, elas lançaram, nesta quinta-feira (7), o clipe da música "Lambada (Corpo Molinho)", parceria gravada no fim do ano passado.

Em dezembro de 2018, Claudia Leitte participou da gravação do DVD de Ivete Sangalo, "Live Experience", que marcou as comemorações dos 25 anos de carreira da cantora. O show ao vivo aconteceu em São Paulo, no Allianz Parque.

"Nossos encontros sempre foram cheios de amor, mas nada se compara ao que fizemos juntas no palco do Allianz Parque [estádio de futebol do Palmeiras]. Foi mágico, de arrepiar! Acho que tudo que fizemos juntas anteriormente culminou naquele dia, naquela troca de energias. Só agradeço à Ivete pelo convite e espero que essa música chegue forte no Carnaval e preencha o coração de todos com animação, molejo e corpo molinho", disse Claudia Leitte ao F5, da Folha de S.Paulo.

Agora, faltando menos de um mês para o Carnaval de 2019, as duas intensificaram as divulgações de "Lambada (Corpo Molinho)", o hit fruto da parceria.

Nesta quarta-feira (6), as duas mostraram bastidores de um vídeo com o passo a passo da coreografia da música, que promete entrar no páreo de disputa por hit de Carnaval do ano. Além das baianas "protagonistas", participaram do vídeo a humorista Dani Calabresa e o professor de dança de celebridades Justin Neto.

De refrão "Lambada deixa o seu corpo molinho / E o meu rosto no seu coladinho", a música -e a dança- é em ritmo de lambada e tem muito "coxa com coxa".

Além de "Lambada (Corpo Molino)", Ivete Sangalo, de volta à folia após se ausentar da festa para dar à luz gêmeas Marina e Helena em 2018, divulgou recentemente outras três faixa do DVD "Live Experience" para o Carnaval deste ano -"Teleguiado"; "Mainha Gosta Assim", com participação de Leo Santana; e o medley "Oba, Se Joga"/"Lambada da Delícia"/"Cadê Meu Coco".

No fim de janeiro, Cláudia Leitte, que recentemente anunciou sua terceira gravidez -desta vez uma menina, que se chamará Bela-, também lançou sua aposta para o Carnaval de 2019: "Saudade". O hit de ares retrô, que lembra várias fases da carreira da artista, foi feito em parceria com o cantor Hungria HipHop e com o Olodum.