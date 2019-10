37 anos Cleo comemora 37 anos em balada e lança carreira de produtora audiovisual A atriz vai lançar as produções no IGTV, do Instagram

Para comemorar aniversário de 37 anos, Cleo reuniu famosos em uma balada na madrugada desta quarta-feira (02). A atriz e cantora reservou o Espaço ExC, localizado no Jockey Club, na zona sul do Rio de Janeiro.

Valesca Popozuda, Cris Vianna, Thaynara OG, Carol Macedo foram alguns dos nomes que passaram pela festa. Com look preto, Cleo se jogou na festa e aproveitou com os amigos.

Cleo também aproveitou a data para fazer o anúncio de que passa a ser produtora executiva de várias mini séries, que serão divulgadas das plataformas digitais. O projeto se chama ‘Cleo On Demand’, e as produções serão divulgadas no IGTV, do perfil da atriz no Instagram.

Produções e lançamentos

A primeira produção vai ser lançada nesta quarta-feira (02) e se chama “Onde Está Mariana?”. Serão quatro episódios, idealizados pela atriz mato-grossense Tamiha.

A série aborda a violência contra a mulher e as faces do machismo. O elenco conta com Valesca Popozuda interpretando a personagem Fabíola, que sofre agressões do ex-marido. MC Rebecca dá vida à personagem principal, Mariana, que na história é bissexual e vive um romance com Paula (Caroline Fernandez).

Estão confirmadas para as próximas produções as atrizes Gio Ewbank, Sabrina Sato e Pepita. Os temas das outras produções são do universo feminino, trazendo discussões sobre machismo e resinificação de roupas. Além disto causas de lutas LGBTQ+ aparecerão nos episódios.