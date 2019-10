Cliente entra em motel e furta televisÃ£o

Motel Cliente entra em motel e furta televisão Caso foi registrado na Depac

Um motel localizado na avenida Gury Marques, próximo a entrada do bairro Moreninhas, em Campo Grande, teve uma televisão furtada neste domingo (27).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, um funcionário relatou ao gerente que o furto foi cometido por um dos clientes deste domingo. Ao entrar na suíte 42 para fazer a limpeza, a funcionária já não encontrou a TV no local.

O gerente não soube precisar a hora do furto. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.