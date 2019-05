Anhanduí Clientes e funcionários são feitos reféns em tentativa de roubo a Correios Crime aconteceu em uma agência do distrito de Anhanduí e os suspeitos são procurados pela polícia

Funcionários e clientes de uma agência dos Correios foram feitos reféns durante uma tentativa de roubo no distrito de Anhanduí, a 55 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (24). Suspeito é procurado pela polícia.

Conforme informações de testemunhas, um homem entrou na agência assim que as portas foram abertas e rendeu funcionários e clientes. Armado ele mandou que todos agissem normalmente e exigiu acesso ao cofre da unidade. Mas um dos funcionários, que estava no computador no momento da ação, conseguiu acionar a polícia.

Assim que os militares chegaram ao local, o suspeito fugiu a pé. As câmeras de segurança da agência gravaram a ação do bandido. Nas imagens é possível ver o autor vestido com um casaco preto e verde e com o rosto aparentemente enfaixado.

Apesar das vítimas relatarem que apenas um assaltante entrou na agência, equipes da Polícia Militar realizam buscas por mais de um suspeito. Ainda não há detalhes sobre o caso, ou se outro envolvido aguardava do lado de fora da unidade. A Polícia Federal foi acionada e investiga o crime.