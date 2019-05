TEMPO Clima abafado, céu nublado e possibilidades de chuva em MS Confira as previsões para Capital e interior do Estado

Foto: Tero Queiroz

Quarta-feira (02), céu entre poucas nuvens, previsão de tempo nublado com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Capital e no Interior do Estado. As máximas devem ficar na casa dos 30°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Campo Grande, há possibilidade de chuva a qualquer momento, clima quente com temperatura máxima marca 28°C.

Caarapó, Costa Rica e Sidrolândia, tempo fica nublado e não chove. A mínima registra média 22°C.

Mundo Novo, Nioaque, Dourados e Ponta Porã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Selvíria, Paranaíba, Três Lagoas, Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Aquidauana, as máximas podem alcançar a casa dos 31°C. Em todos esses municípios há possibilidades de chuva.

Sonora, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Figueirão e Camapuã, terá dia de céu nublado. Há possibilidade de chuva no período da tarde e a temperatura máxima será de 30°C.