TEMPO Clima chuvoso e frio intensificam nesta terça-feira em MS Confira as previsões para Capital e interior

Foto: Tero Queiroz

Esta terça-feira (23), começou chuvosa e fria na Capital de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande a máxima será de 26°C e a mínima deve chegar as 18°C. Há possibilidades de chuva para qualquer hora do dia.

Dourados, Ponta Porã, Aral Moreira, Maracaju, Rio Brilhante, Itaporã, Juti, Fátima do Sul, Bonito, Bodoquena e Jardim, devem registrar mínimas de 17°C e 18°C e a máxima de 30°C. Há previsão de chuva para todas as regiões ao sul do estado.

Sonora, Camapuã, Coxim, Figueirão, Bandeirantes e Pedro Gomes, terão temperatura máxima será de 30°C, com possibilidades de chuva a qualquer hora do dia, atenção, pois podem haver quedas de raios nessas regiões.

Três Lagoas, Costa Rica, Cassilândia, Paranaíba e Paraíso das Águas, na região do Bolsão, chove qualquer hora do dia, a manhã registra 22°C e a máxima pode chegar aos 34°C.

Aquidauana, Ladário, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, região pantaneira, a chuva também pode ocorrer a qualquer hora dia. Nessas regiões o clima frio atinge seus 18°C de sensação térmica, com máxima de 33°C.