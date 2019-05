Modelo Clinica da Família é modelo em campanha da OPAS sobre horário estendido

A Organização Pan Americana da Saúde (OPAS),ligada à Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgou nas redes sociais um vídeo com destaque para as Clínicas da Família de Campo Grande, que funcionam em horário estendido desde agosto do ano passado. Atualmente, 44 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) atendem ininterruptamente das 7h às 17h ou até às 19h.

Duas Clínicas da Família (UBSF Nova Lima e UBSF Portal Caiobá) são referência para as outras unidades em relação ao acolhimento do paciente e no revezamento das equipes nas escalas de horários.

No vídeo, o secretário de Saúde José Mauro de Castro Filho destaca que “a questão do horário estendido é uma situação que vem para favorecer principalmente, as pessoas que trabalham durante o dia, que saem cedo de casa e que voltam no final do dia e não teriam como fazer os exames periódicos e as avaliações”.

Com o horário estendido das UBS/UBSF, a população tem acesso a todos os serviços oferecidos nas unidades, o que facilita a procura por atendimento médico acompanhamento do pré-natal, puericultura, vacinas e farmácia.

O coordenador da OPAS Renato Tasca, aponta que ao “ampliar o acesso à atenção básica e primária significa fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde) e construir uma base forte para o SUS seja cada dia mais sustentável.”