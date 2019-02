Jogos Clubes aprovam e Brasileiro terá VAR em todos os jogos

Os clubes aprovaram nesta sexta-feira, durante o Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, a proposta da CBF para que todos os 380 jogos da edição deste ano tenham o uso do árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR (sigla em inglês para "video assistant referee").

A entidade vai arcar com os custos de tecnologia e infraestrutura, e as equipes vão ficar responsáveis pelas despesas de pessoal dos profissionais que vão operar a ferramento.

O árbitro de vídeo, que foi a principal novidade da Copa do Mundo da Rússia no ano passado, começou a ser usado no Brasil ainda em 2017. De lá para cá, foram 21 jogos com VAR no país: 13 na Copa do Brasil, três no Campeonato Carioca; dois no Campeonato Pernambucano; um no Campeonato Catarinense e outro no Campeonato Gaúcho. O VAR chegou a ir a votação para o Campeonato Brasileiro, mas foi vetado pelos clubes com o placar de 12 a 7. Na época, o custo ficaria inteiro com as 20 equipes.

Para este ano, a CBF mudou a proposta e decidiu se responsabilizar por pagar a tecnologia e a infraestrutura, oferta aceita por todos os 20 clubes.

Clubes vetam limitação da troca de técnicos

Em votação mais cedo nesta sexta-feira, os clubes vetaram a proposta da CBF de limitar a uma troca de técnico por equipe durante a edição deste ano do Brasileirão. Outra ideia da confederação para 2019, a limitação de 40 jogadores inscritos na competição também não foi aprovada. Os times desejam que o número seja de 45 atletas.

Outra novidade será a Supercopa do Brasil, novo torneio que vai opor o campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil no início da temporada seguinte - jogo único em local previamente determinado. A CBF divulgou a criação da nova competição na última quinta-feira.