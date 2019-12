Futebol Clubes deixam para última hora e apenas 3 estádios estão liberados para Estadual Ministério Público liberou somente as praças esportivas de Aquidauana, Costa Rica e Ponta Porã

O velho problema de conseguir laudos e, por consequência, a liberação dos estádios de futebol de última hora deve se repetir em 2020. Nas contas da Federação Estadual de Futebol, somente os documentos de três praças esportivas foram entregues junto ao Ministério Público e com o recesso de fim de ano, os clubes devem enfrentar mais uma vez dificuldades para jogar onde pretendem.

De acordo com o coordenador de Competições da entidade, Marco Tavares, foram entregues e já liberados os laudos dos estádios Aral Moreira, de Ponta Porã, Laertão, em Costa Rica, e também o Noroeste, de Aquidauana.

Ainda seguem sem solução os estádios de Chapadão do Sul, Ninho da Águia, Rio Brilhante, Arthur Marinho, de Corumbá, Loucão, de Maracaju, Andradão, de Nova Andradina, e os dois de Campo Grande, Morenão e Jacques da Luz.

Segundo Tavares, há expectativa de que os laudos do Jacques da Luz sejam entregues pela Funesp (Fundação Municipal de Esportes) na próxima semana.

Em relação ao Morenão, os clubes aguardam a obra prevista. No início de novembro, uma força-tarefa formada por UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e governo do Estado anunciou projeto de revitalização da praça esportiva. Inicialmente estão previstas apenas reformas pontuais, para passar no crivo do Ministério Público e, posteriormente, após o Estadual, tenha início de fato de obras mais complexas.

Na semana passada, a federação recebeu do promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida, ofício de recomendação em relação ao Morenão, onde diz sobre “eventual impossibilidade de utilização do estádio Pedro Pedrossian (Morenão) [...] caso não sejam promovidos todos os reparos/consertos/correções das anomalias classificadas como “grau de risco médio” indicadas no laudo de vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto”.

O Campeonato Estadual está previsto para começar no dia 22 de janeiro. A tabela conta com 10 clubes, que se enfrentarão em turno único. Os oito melhores avançam para as quartas de final e os dois de pior campanha serão rebaixados para a Série B.

A primeira rodada tem prevista os seguintes jogos: Serc x Operário, Pontaporanense x Costa Rica, Nova Andradina x Corumbaense, Maracaju x Comercial e Águia Negra x Aquidauanense. As finais do torneio estão marcadas para 19 e 26 de abril.