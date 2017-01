Detran-MS CNH ganha novo layout e requisitos de segurança

A partir desta segunda-feira (2), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) emite um novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O novo modelo de CNH atende a Resolução nº 598, de 24 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e terá novo layout e requisitos de segurança para inibir fraudes.

Os testes gráficos para a confecção do novo tipo de documento iniciaram há meses com o Departamento Estadual de Trânsito (Denatran). A nova CNH continua sendo emitida em alto relevo, porém, com tinta especial de segurança, itens de segurança e película protetora com fundo invisível fluorescente. Também haverá os números de identificação nacional, que são o Registro Nacional e o Número do Espelho da CNH, além do número de identificação estadual, que é o número do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach).

Com a adequação concluída, o Detran-MS iniciou as emissões da nova CNH dentro do prazo. De qualquer forma a troca de CNH ocorrerá de forma gradativa, visto que os novos modelos serão entregues somente aos condutores que realizarem procedimentos com emissão de CNH, como por exemplo, 1ª habilitação, renovação, 2ª via, adição e mudança de categoria, entre outros.

Para que não haja equívocos, o Detran-MS ainda informa que a Resolução do Contran altera apenas o modelo da CNH, os procedimentos do órgão continuam os mesmos. Além disso, os condutores que estiverem com seu documento válido não precisarão realizar a troca imediatamente.