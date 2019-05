Terenos Cobra aparece em posto de saúde e assusta pacientes e funcionários Animal teria saído de uma área onde é colocado o lixo para descarte

Aparecimento de uma cobra assustou pacientes e funcionários de um posto de saúde de Terenos na tarde desta quinta-feira (2). Testemunhas contaram que o animal saiu de uma área da lateral da unidade, onde é colocado o lixo para descarte.

De acordo com informações de um leitor que não quis se identificar, o animal foi visto entrando na recepção do posto por volta das 11 horas, ainda em horário de funcionamento da unidade de saúde. “Ela saiu da área de descarte de lixo e entrou na recepção, chegou bem próximo a atendente que estava trabalhando”, conta.

Sem saber o que fazer, pessoas que estavam no local mataram e descartaram a cobra. No entanto, em casos como este, a recomendação é que a Polícia Militar Ambiental ou equipe do corpo de Bombeiros seja acionada para fazer a captura do animal.

Entramos em contato com a prefeitura da cidade para comentar o caso, mas recebemos a informação de que ninguém foi informado sobre o aparecimento do animal no posto.

