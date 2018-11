Correios Cobras, lagartos e aranhas são apreendidas em encomendas nos Correios Dois homens que receberiam as encomendas foram presos e vão responder por maus tratos e compra de animais silvestres de forma ilegal

A Polícia Militar Ambiental apreendeu nesta segunda-feira (26) cobras, lagartos e aranhas que seriam entregues em encomendas pelos Correios em Taubaté (SP). Dois homens que receberiam as entregas foram detidos e vão responder por maus tratos e compra de animais silvestres de forma ilegal. Eles receberam multa de R$ 107 mil.

A PM informou que foi acionada por agentes dos Correios que desconfiaram de duas caixas que seriam entregues no Jardim Paulista e na Vila São Geraldo e que tinham como remetente um endereço no Pará, de onde havia saído no dia 19 de novembro.

No raio-x, eles desconfiaram de que haviam algum animal nas encomendas, além do mau cheiro. Ao serem abertas, a polícia encontrou nas caixas seis cobras jiboias, cinco lagartos e três aranhas. Duas pessoas que estavam nos endereços de destinatários foram detidas e encaminhadas para a Polícia Civil, que vai apurar o caso.

Além da investigação da civil, a polícia ambiental aplicou multa de R$ 107,6 mil pelos maus tratos – os animais estavam em sacos dentro de uma pequena caixa de papelão – e aquisição de animais silvestres sem autorização de órgão ambiental.

Em nota, os Correios informaram que adotam ações em conjunto com os órgãos de fiscalização para combater o envio e o recebimento de conteúdos ilícitos e, sempre que são encontrados, acionam os órgãos competentes.