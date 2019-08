Cocaína Cocaína é apreendida pela PMR em dia de grandes apreensões de drogas

Policiais Militares Rodoviários em policiamento ostensivo na manhã desta quarta-feira (21) na rodovia estadual MS-164, Km 75, abordaram o veículo Honda/Fit, placas de Campo Grande-MS, conduzido por um homem de 36 anos, que se deslocava no sentido Ponta PorãXMaracaju.

O homem relatou que era da cidade de Campo Grande, e estava a passeio para compras em Ponta Porã, sendo observado no porta-malas e acima do banco traseiro, existir algumas compras de produtos de beleza, fraudas e presentes para família, não sendo localizado nada de diferente, mas após a equipe policial realizar uma vistoria minuciosa, foi localizado no painel um compartimento secreto "mocó" eletrônico. Após aberto continha 4 tabletes de cocaína, que após pesagem totalizou 4,4 Kg da droga.

Em breve entrevista o autor relatou ter pegado o veículo preparado com a droga em um posto de combustíveis e que se encargaria de fazer o transporte da droga à cidade de Campo Grande. Autor e drogas foram encaminhados à Delegacia de Polícia em Ponta Porã.

Esta é a terceira apreensão de drogas em menos de 24h realizada pela PMR, que juntas somam-se 2,053 toneladas de drogas. A primeira apreensão ocorreu na BR-376 em Ivinhema e a segunda na BR-463 em Dourados.