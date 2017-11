Cogumelos: saúde e nutrição em sua mesa

Saborosos e nutritivos, os cogumelos têm quantidade de proteínas superior à da carne – de 28 a 34% contra 14% - e acima de alguns vegetais e frutas, são ricos em vitaminas e carboidratos e, ainda por cima, possuem baixo teor de gordura. Todos esses predicados os tornam produtos feitos sob medida para o mercado de produtos saudáveis, que cresce na contramão da crise econômica no Brasil. No Dia de Campo na TV desta sexta-feira (10/11/2017), você vai conhecer o trabalho da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, unidade de pesquisa da Embrapa em Brasília, DF, para baratear a produção desses alimentos e torna-los mais frequentes no prato dos brasileiros.

Apesar de todas as vantagens que apresentam para a nutrição e saúde, o alto preço dos cogumelos comestíveis– cerca de R$ 10,00 a bandeja - ainda os mantêm afastados da mesa da maior parte da população brasileira. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia vem fazendo a parte dela para mudar essa situação desde 1995, quando adaptou para o Brasil a técnica chinesa denominada JunCao. Essa tecnologia torna a produção dos cogumelos comestíveis mais barata, já que utiliza gramíneas ao invés de troncos de madeira e serragem, como nos meios de cultivo tradicionais. Sem falar que é ambientalmente mais correta.

De lá para cá, a Unidade não tem medido esforços para transferir essa tecnologia ao setor produtivo. Em setembro de 2017, comemorou a realização do 50º curso de cultivo de cogumelos comestíveis com um resultado muito positivo: mais de 2.000 produtores de vários estados brasileiros e até do exterior capacitados na tecnologia JunCao.

O Dia de Campo na TV desta sexta-feira vai mostrar também que existe um mercado em crescimento no País para os cogumelos. No Distrito Federal, por exemplo, há um hiato entre produção e mercado, que representa um nicho para novos empreendedores e também para os que querem diversificar suas fontes de renda. No programa, você vai conhecer o passo a passo do processo de produção de cogumelos pelo método JunCao, a ser explicado pela pesquisadora Arailde Urben, que trouxe e adaptou a técnica às condições climáticas brasileiras, além de entrevistas com produtores, cientistas, entre outros representantes da cadeia produtiva e de setores da indústria de cogumelos no Brasil.

O Dia de Campo na TV “Cogumelos: saúde e nutrição em sua mesa" foi produzido pela Embrapa Informação Tecnológica (Brasília-DF) em parceria com Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília/DF), unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além do tema principal, o programa aborda outros assuntos nos quadros – Agência Embrapa de Notícias, Sempre em Dia; Repórter em Campo; Na Mesa; Quem quer ser cientista; Minuto do Livro e Ciência e Tecnologia em Debate.