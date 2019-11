Maratona olímpica COI decide transferir maratona olímpica de Tóquio 2020 para Sapporo Mudança visa poupar atletas das altas temperaturas no verão japonês

O Comitê Olímpico Internacional (COI) bateu o martelo: a maratona e a marcha atlética dos Jogos de Tóquio 2020 serão disputadas na cidade de Sapporo, no norte do Japão, onde as temperaturas são mais amenas no verão do que na capital japonesa - cinco a seis graus a menos que as registradas em Tóquio. A mudança foi anunciada oficialmente pelo presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do COI, John Coates, na manhã de (1), após reunião com o governo de Tóquio e o governo central japonês, que encerrou a discussão sobre a alteração do local de provas.