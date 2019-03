Colaboradoras da UCDB sÃ£o homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher

UCDB Colaboradoras da UCDB são homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher — 8 de março, a Área de Cultura e Arte da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), elaborou no bloco Administrativo, uma exposição de fotografias com mulheres que colaboram há 25 anos com a Instituição.

O intuito da mostra, é homenagear todas as mulheres da UCDB. De acordo com o coordenador de Cultura e Arte, Roberto Figueiredo, “o objetivo das fotos é garantir que todas mulheres se sintam acolhidas nesse dia de grande importância. Além disso, foram colocados desenhos de mulheres nas mais diversas profissões, pois acreditamos que o lugar da mulher é onde ela quiser”, esclareceu Roberto.

Para mais informações, basta ligar por meio do número (67) 3312-3406 ou pelo e-mail cultura@ucdb.br.