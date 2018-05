Colaboradores da Sanesul participam da Campanha do Agasalho Doações atendem 12 instituições de Campo Grande com 300 peças de roupas e 620 cobertores que serão distribuídos para famílias carentes

Representantes de 12 instituições de Campo Grande receberam na manhã de ontem (21/05) as doações dos colaboradores da Sanesul, arrecadadas na Campanha do Agasalho do Governo do Estado deste ano: Aqueça uma Vida. A cerimônia de entrega simbólica (de 300 peças de roupas e 620 cobertores), feita pelos diretores da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, assessores e secretário de Estado de Administração e Desburocratização Carlos Alberto Assis, foi marcada por momentos de reflexão, criatividade e saudosismo.

Sob a animação do músico Dieguinho, o jingle comercial de agasalhos veiculado em 1962, na voz da cantora Clélia Simone por uma loja de departamentos, foi adaptado e mostrou a solidariedade dos coladoradores da Sanesul. “Toc, toc, toc... Quem Bate? É o frio! Eu não deixo você entrar....Com lãs e cobertores doados,.... eles não vão sentir o inverno passar”.

Nesse clima de solidariedade e temperatura amena, os representantes das instituições Recanto das Crianças, AACC, Hospital Nosso Lar, Asas do Futuro, Amigos da Casa Abraão, Casa Peniel, Instituto Atos de Amor, Fraternidade Sem Fronteira, Asilo São João Bosco e Cotolengo receberam a missão de levar as doações à comunidade carente. “Isso vai atender 116 famílias carentes hoje assistidas pela Cotolengo”, comentou o padre Valdeci Marcolino.

O espírito da campanha, segundo o diretor-presidente da Sanesul Luiz Rocha, é fazer a diferença na vida das famílias que realmente necessitam de agasalhos. “Esse é o momento de contribuir, dar o que não precisa para quem precisa”, comentou Luiz Rocha.

Assim, todos tiveram oportunidade de colaborar e também se sentiram gratificados com a ação. É o caso da administradora Maria Ivani Molina. “Gostei muito de participar dessa campanha, pois é mais uma forma de ajudar as pessoas e também oportunidade de agradecer a Deus por termos um emprego, uma casa e roupas quentinhas, enquanto tantos têm tão pouco. Compartilhar é maravilhoso. Essa campanha esquenta os nossos corações.”

Pelo quarto ano consecutivo, a empresa adota essa ação sob a coordenação da chefe de gabinete Jaqueline Mato Grosso. Para a gestora da Sanesul, Zilda Costa, é uma atividade que se repete e passa a fazer parte da cultura dos colaboradores. “É o calor humano, todos já ficam esperando para participar da campanha”, disse.

Rosas e história de vida

O líder comunitário, jardineiro Rogério Carvalho, da comunidade Bom Retiro – do grupo de famílias removidas da Cidade de Deus para Vila Nasser- surpreendeu o secretário Carlos Alberto Assis com a entrega de rosas em gratidão às campanhas de agasalho anteriores.

Enquanto o músico cantava “É Primavera”, de Tim Maia, no trecho “Trago esta rosa (para te dar); Trago esta rosa (para te dar);Trago esta rosa (para te dar)”, Rogério Carvalho fez a homenagem. “A vida da gente vale a pena por esses momentos, eu quero agradecer o trabalho de vocês em nome da primeira-dama Fátima Azambuja”, disse o secretário Carlos Alberto Assis.

Em seu discurso, o secretário contou sua história de vida e, também, deixou quem o presenteou surpreso. “Aqui está falando quem já passou frio e eu sei o quanto dói, meu pai era da lavoura e eu tinha 6 irmãos e como o mais velho tinha que deixar as cobertas para eles”, recordou Assis.

Da plateia, Rogério Carvalho se emocionou. “Nós já passamos muito frio, hoje tenho uma casa, mas antes morava no lixão. Vocês não sabem o bem que nos fizeram”, comentou o jardineiro, pai de quatro filhas (11,4,3 e 1 ano).

A representante da Fraternidade Despertar, Vera Giraldeli Peri, conta que Rogério é um dos poucos que conseguiu concluir a sua edificação. “Outras famílias ainda estão ao relento, esse jardineiro é um exemplo”, comentou.

Energizado

O envolvimento dos colaboradores da Sanesul, segundo o diretor-financeiro da Sanesul, é o segredo do sucesso nessa campanha. “O trabalho voluntariado tem me surpreendido e o envolvimento do grupo de empregados em fazer o bem é gratificante! Volto energizado dessas ações, há cinco anos, foi lançada a campanha em Coxim, que foi pioneira na solidariedade. Em 15 dias, arrecadaram 1.300 peças e isso contagiou a todos e a Administração Central também abraçou a campanha ”, destacou o diretor André Soukef.