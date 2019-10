Colegio Militar Colégio Militar pode gastar quase R$ 1 milhão para corrigir infiltração Obra prevê instalação de telha termo-acústica para melhorar o conforto térmico e evitar ruídos

O Colégio Militar de Campo Grande abriu licitação para realizar reforma da cobertura dos pavilhões das Companhias de Alunos. Subordinada ao Exército Brasileiro, a instituição prevê pagar até R$ 990,4 mil pelo serviço.

Conforme memorial justificativo do edital, os trabalhos pretendem “sanar os problemas de infiltrações existentes no pavilhão”.

A licitação prevê aplicação de telha termo-acústica para melhorar o conforto térmico e evitar ruídos, uma vez que o barulho da chuva na cobertura construída atrapalha o andamento das aulas.

As empresas interessadas no contrato de quase R$ 1 milhão devem entregar envelopes com documentação e propostas no dia 17 de outubro. O preço mais vantajoso leva a licitação.

Em setembro, o Colégio Militar deu início a processo de compra para reformas orçadas em R$ 5,5 milhões. O edital previa instalação de piso porcelanato para ambientes internos e soleiras de mármore branco.

Localizadas no bairro Santa Carmélia, as atuais instalações do Colégio Militar foram inauguradas em janeiro de 1997.